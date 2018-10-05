Луческу назвал состав сборной Турции на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Турции во главе с Мирчей Луческу огласил состав на матч Лиги наций УЕФА против России. Игра состоится 14 октября в Сочи. Всего в заявке команды 26 игроков:

вратари: Гехкан Аккан ("Ризеспор"), Синан Болат ("Антверпен" Бельгия), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор");

защитники: Сердар Азиз, Омер Байрам (оба - "Галатасарай"), Мехмет Зеки Челик ("Лилль" Франция), Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба - "Фенербахче"), Чаглар Сеюнджу ("Лестер" Англия), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна" Германия), Мерт Мюлдюр ("Рапид" Австрия);

полузащитники: Дженгиз Юндер ("Рома" Италия), Юсуф Языджи, Сердар Гюрлер ("Уэска" Испания), Огузхан Озьякуп ("Бешикташ"), Ирфан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба - "Истанбул Башакшехир"), Мехмет Топал ("Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Сельта" Испания), Таркан Сербест ("Касымпаша"), Беркай Озджан ("Штутгарт" Германия), Хакан Чалханоглу ("Милан" Италия), Юнус Маллы ("Вольфсбург" Германия);

нападающие: Энес Унал ("Реал Вальядолид" Испания), Дженк Тосун ("Эвертон" Англия).