Израиль с Натхо обыграл Албанию с Балаем в Лиге наций

Сборная Израиля победила Албанию (2:0) в матче Лиги наций. Капитаном израильтян был бывший хавбек "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо. За албанцев сыграл Беким Балай из "Ахмата".
В другой встрече Черногория разгромила Литву – 4:1. В составе балканской команды вышли Фатош Бечирай (экс-"Динамо") и Марко Шимич (экс-"Ростов"). Литовцев на поле с капитанской повязкой вывел Федор Черных из "Динамо".
Лига наций C
Группа 1
Израиль – Албания – 2:0 (1:0)
Голы: Хемед, 8 (1:0). Саба, 83 (2:0).
Израиль: Харуш, Тавата (Хабаши, 77), Бен Харуш, Тиби (Цедек, 46), Даса, Натхо, Каяль, Йеини, Перец, Хемед (Саба, 66), Даббур.
Албания: Стракоша, Маврай, Хюсай, Джимсити, Бинаку, Мемушай, Джака, Баша (Лиляй, 46), Грезда, Балай (Вриони, 73), Узуни.
Предупреждения: Тавата, 12. Баша, 44. Джимсити, 52. Даса, 64. Хюсай, 79.
Судья: Маццолени (Италия).
14 октября. Беэр-Шева. Стадион "Yaakov Turner Toto Stadium".
Группа 4
Литва – Черногория – 1:4 (0:3)
Голы: Мугоша, 10 (0:1). Копитович, 35 (0:2). Мугоша, 45+1 – с пенальти (0:3). Зорич, 86 (0:4). Баравикас, 88 (1:4).
Литва: Шеткус, Боровский, Янушевский, Баравикас, Климавичюс, Жулпа, Вальскис (Казлаускас, 79), Сливка, Воробьев (Куклис, 46), Черных (Петравичюс, 49), Новиков.
Черногория: Петкович, Томашевич, Симич, Вешович (Зорич, 56), Стойкович (Радунович, 87), Копитович, Косович, Йовович (Бечирай, 72), Иванич, Шчекич, Мугоша.
Предупреждения: Вешович, 33. Климавичюс, 45.
Судья: Шергенхофер (Австрия).
14 октября. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".