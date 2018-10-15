Илья Геркус: "Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил сборную России с победой над Турцией (2:0) в матче группового турнира Лиги Наций. Также он отдельно похвалил Маринату Гильерме, вступившего в Клуб Льва Яшина.

- Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты, - написал Геркус в Инстаграме. - Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.

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Три игры, семь очков, лидерство в группе. И конечно же, поздравляем нашего Гильерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина.

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PS: Отдельно отмечаем нашего Эдера, который воспользовался своим шансом и забил сегодня красивый гол в ворота сборной Шотландии (3:1)!