Игорь Криушенко: "Хочется, чтобы Глеб играл за сборную как можно дольше"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал победу матче Лиги наций против сборной Люксембурга (2:0). Также он выразил надежду, что полузащитник Александр Глеб сможет выступать за команду как можно дольше.

- Хочу в первую очередь поздравить ребят с этой победой. А также всех наших болельщиков, всех, кто верил в нас и поддерживал. Что касается игры, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забили мяч. А затем были еще моменты, чтобы увеличить счет. Во втором тайме соперник немного встрепенулся, освежил фланги и поджимал нас. Но не скажу, что было создано что-то серьезное. Да, были подходы и полумоменты, но не более того. Забили второй мяч – и, по большому счету, предрешили исход матча. После чего довели его до победного конца.

- Вы вернули в команду Александра Глеба. Надеетесь, что он еще долго будет играть в сборной? Или какие у вас на него виды?

- Взяли его в команду, поскольку он сейчас имеет постоянную игровую практику. И достаточно неплохо провел последние матчи – и с "Челси", и в чемпионате Беларус. А уж сколько Саше позволит здоровье, сколько ему отмерено богом – дай бог, пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Здесь сложно сказать, как долго. Но хочется, чтобы как можно дольше все это длилось, - цитирует специалиста "Прессбол".

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