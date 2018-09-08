Греция обыграла Эстонию

Сборная Греции с минимальным счетом обыграла Эстонию в матче Лиги наций (1:0). Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Костантинос Фортунис.

Лига наций C

Группа 2

Эстония - Греция - 0:1 (0:1)

Гол: Фортунис, 14.

Эстония: Аксалу, Камс, Баранов, Метс, Пикк, Вихманн, Васильев, Лутс (Пури, 85), Дмитриев, Аньер (Зенев, 63), Ойямаа (Тамм, 79).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Торосидис, Манолас, Ликояннис, Фортунис, Пелкас (Кулурис, 90), Бухалакис (Тзиолис, 78), Курбелис, Манталос, Митроглу (Бакасетас, 50).

Предупреждения: Метс, 45. Баранов, 65.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

08 сентября. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".

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