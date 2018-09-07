Гол Зинченко, который принес победу сборной Украины. Видео

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в матче Лиги наций против Чехии (2:1) стал автором победного гола. Бывший игрок "Уфы" на 93-й минуте воспользовался неразберихой в штрафной соперника и с несколких метров направил мяч в пустые ворота.