Гаджи Гаджиев: "Игра "Боруссии" времен Клоппа - реальный и рабочий вариант для сборной России"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "Спорт день за днем" высказал мнение, что сборная России не сможет добиться успехов на международном уровне, играя в "тики-таку".

– Во втором тайме у сборной России в матче Лиги наций с Турций (2:0) было множество отличных контратак, которые не завершились голами. В чем причина плохой реализации этих моментов?

– Из-за неточного выбора решения и технического исполнения. Но в первую очередь – выбора. Скорости мысли. Абсолютное количество моментов создавались в результате скоростных, динамичных атак.

И нам нужно развивать такую игру. Мы не сможем, играя в "тики-таку", добиваться успехов на международном уровне. Для этого не хватает индивидуального мастерства. Помните, дортмундская "Боруссия" при Юргене Клоппе конкурировала с "Баварией"? Она, в отличие от "Баварии" и многих топ-клубов, старалась играть динамично, на высокой скорости, не передерживая мяч, тут же навязывая борьбу при его потере.

Важно понимать, что это реальный и рабочий вариант для нашей команды. Для нас такой метод актуален.