Чеферин представил трофей Лиги наций

Президент УЕФА Александер Чеферин представил трофей нового турнира для европейских сборных Лиги наций. Презентация награды состоялась перед церемонией жеребьевки. Лига наций стартует в сентябре 2018 года, финал пройдет в июне 2019 года.

- Мы с нетерпением ждем старта нового турнира, - цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА. - Команды будут подниматься и опускаться по дивизионам, что является частью футбольной культуры в Европе. Кроме того, маленькие сборные получат возможность пробиться на чемпионат Европы.