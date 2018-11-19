Артем Дзюба: "Давайте обыграем Швецию, а потом я вам любые байки расскажу"

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что необходимо серьезно отнестись к матчу Лиги наций против Швеции. Форвард прибыл в расположение команды сегодня вместе с Георгием Щенниковым.

- Важный матч предстоит, сейчас не до шуточек, - приводит пресс-служба РФС слова Дзюбы. - Готовимся. С Щенниковым разговаривали, обсуждали какие-то моменты. Как у него смешно получилось. Его вызвали экстренно, он возвращался, у него были свои планы с семьей. Все неожиданно, но он успел. С трудом, но успел на самолет.

У меня это все было в плановом режиме. Уже вчера ночью я понял, что нужно ехать. Сейчас не до шуток. Давайте обыграем Швецию, а потом я вам любые байки расскажу.