Англия победила Испанию, Стерлинг оформил дубль

Сборная Англии победила Испанию в матче группового турнира Лиги наций (3:2). Дублем в составе англичан отметился нападающий Рахим Стерлинг, еще один гол забил форвард Маркус Рэшфорд.

В составе национальной команды Испании отличились нападающий Пако Алькасер и защитник Серхио Рамос.

Лига наций A

Группа 4

Испания - Англия - 2:3 (0:3)

Голы: Стерлинг, 16 (0:1). Рэшфорд, 30 (0:2). Стерлинг, 38 (0:3). Пако Алькасер, 58 (1:3). Серхио Рамос, 90+8 (2:3).

Испания: де Хеа, Хонни Кастро, Серхио Рамос, Начо, Алонсо, Тиагу Алькантара, Бускетс, Сауль (Себальос, 57), Аспас (Пако Алькасер, 56), Родриго (Мората, 72), Асенсио.

Англия: Пикфорд, Триппьер (Александр-Арнолд, 85), Магуайр, Гомез, Чилвелл, Дайер, Баркли (Уокер, 75), Уинкс (Чалоба, 90), Стерлинг, Кейн, Рэшфорд.

Предупреждения: Дайер, 12. Серхио Рамос, 65. Уинкс, 65. Магуайр, 71. Хонни Кастро, 75. Себальос, 87. Мората, 90+8.

Судья: Марчиняк (Польша).

15 октября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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