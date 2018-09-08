Александр Ерохин: "Чемпионат мира закончился, эмоции продолжаются"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу над Турцией (2:1) в стартовом матче Лиги наций. Встреча прошла накануне в Трабзоне, 28-летний хавбек "Зенита" провел на поле все 90 минут.

- С победой. Чемпионат мира закончился, эмоции продолжаются, - написал Ерохин в Инстаграме.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону сборная России проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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