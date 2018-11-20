Александр Бородюк: "Матч с Германией показал, что в детско-юношеских школах нам нужны таланты, а не результат"

Бывший тренер сборной России​ Александр Бородюк считает, что товарищеский матч против Германии дал много пищи для размышлений. По его мнению, лучше проводить встречи с сильными соперниками.

– РФС правильно делает, что договаривается о проведении матчей с такими классными соперниками, как Германия, – сказал Бородюк в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". -​ Только на фоне сильного соперника мы можем увидеть положительные и отрицательные качества сборной России. Матч против германии дал много пищи для размышлений. Думаю, мы увидели в первом тайме на каких скоростях требует играть современный футбол. Это был хороший урок для самих футболистов. Одно дело играть с Саудовской Аравии, а другое дело с соперником уровня Германии. Если будут сделаны правильные выводы, то из таких поражений можно будет сделать стратегию развития на отборочный цикл.

Думаю, надо всегда проводить товарищеские матчи с сильными соперниками. Сыграли бы со слабым соперником, и ничего бы из такого матча не подчерпнули. Сейчас очевидно, что нужны скоростные футболисты, скоростная выносливость, техническое состояние. И это все упирается в детско-юношескую школу. Оттуда нам нужно черпать талантливых мальчишек. Нужно там говорить, что нам нужны таланты, а не результат.