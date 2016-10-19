11:42 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Буффон мечтает сыграть в Екатеринбурге"

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Президент РФС Виталий Мутко в рамках подписания меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерацией футбола Италии пошутил о том, что вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон мечтает сыграть в Екатеринбурге на чемпионате мира по футболу 2018 года. Во время мирового форума в России капитану "Скуадры адзурры" будет 40 лет.

- Мы не обошли стороной подготовку к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Мутко. -  Желаем итальянцам отобраться на турнир. Уверен, что это произойдет. Итальянцев у нас любят. Мы знаем мечту Буффона - сыграть в России, в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3715832

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Igrok Igorek

А можно точную цитату от Буффона?

13:10

вперёд Спартак!

На Колыме тоже сыграть "мечтает", но там не будут проводиться матчи чемпионата мира.))))))))))

13:04

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