Виталий Мутко: "Буффон мечтает сыграть в Екатеринбурге"

Президент РФС Виталий Мутко в рамках подписания меморандума о сотрудничестве между РФС и Федерацией футбола Италии пошутил о том, что вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон мечтает сыграть в Екатеринбурге на чемпионате мира по футболу 2018 года. Во время мирового форума в России капитану "Скуадры адзурры" будет 40 лет.

- Мы не обошли стороной подготовку к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Мутко. - Желаем итальянцам отобраться на турнир. Уверен, что это произойдет. Итальянцев у нас любят. Мы знаем мечту Буффона - сыграть в России, в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.



