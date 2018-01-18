Съемки фильма о Яшине практически закончились

Съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" близки к завершению. Премьера ленты запланирована на октябрь 2018 года, специально ко дню рождения великого футболиста.

События фильма охватывают всю долгую 22-летнюю карьеру легендарного вратаря, начавшуюся в 1949 году и завершившуюся прощальным матчем в мае 1971-го.

– К концу 2017 года были завершены несколько важных блоков, в частности, павильонные съемки в Москве, – рассказал Олег Капанец, генеральный продюсер картины. – На сегодняшний день можно сказать, что три четверти фильма отсняты. Впереди у нас напряженная работа за рубежом, где будут сниматься эпизоды, связанные с событиями, ставшими судьбоносными в жизни Яшина: победа в Кубке Европы 1960 года в Париже, провал сборной на чемпионате мира 1962 года в Чили, после которого вратарь, обвиненный всеми в этом фиаско, едва не повесил бутсы на гвоздь, и блистательный для него матч в честь 100-летия британского футбола в Лондоне в 1963 году, когда Лев Иванович – до сих пор единственный из голкиперов – стал обладателем "Золотого мяча"! Потом приступим к монтажу, который обычно занимает не менее полугода. Очень хотим, чтобы премьера фильма состоялась 22 октября 2018 года – в день рождения Льва Ивановича. Ну а к чемпионату мира по футболу планируем подготовить трейлер о фильме и даже, если успеем, одну копию фильма для показа участникам и гостям турнира.

Старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор ЗАО "УК "Динамо" Андрей Перегудов сказал, что фильм о Яшине символичен для проекта "ВТБ Арена парк", в рамках которого реконструируется стадион "Динамо".

– Во-первых, стадион носит имя великого вратаря – соответствующее разрешение нам дала супруга Яшина Валентина Тимофеевна, за что мы ей очень благодарны. Во-вторых, мы хотим, чтобы именно этот фильм открыл новое "Динамо". Для "Динамо" это будет знаком, символом возрождения, начала новой жизни и побед. Сейчас идет кропотливая работа и над фильмом о фильме. Интервьюируем всех, кто играл с Яшиным или знал его лично – успели повстречаться с ушедшими от нас Эйсебио и Анатолием Исаевым, ныне здравствующими Бобби Чарльтоном, Никитой Симоняном, Сандро Маццолой, другими ветеранами мирового футбола, – отметил Перегудов.

Генеральный партнер фильма – ЗАО "УК "Динамо". Также фильм снимается при поддержке Банка ВТБ (ПАО) и давнего динамовского болельщика Алишера Усманова.