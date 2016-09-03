19:26 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Роман Широков: "Уровень ЛФЛ? Как в Лиге чемпионов"

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Бывший капитан сборной России Роман Широков после своего первого матча в ЛФЛ в составе "Атлантиса" подчеркнул, что уровень ЛФЛ достаточно высок. В матче против ИЛАРАВТО (5:3) экс-хавбек "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА оформил дубль, а также сделал результативную передачу.

- Судя по игре, вы рано закончили?

- Вам виднее. Это Сычев рано закончил.

- Как вам уровень соревнований?

- Тут вобще как в Лиге чемпионов.

- Вы уже закончили с профессиональным футболом?

- Ну период дозаявок уже прошел.

- У вас письменный контракт с новым клубом?

- А бывают другие? У меня всегда устные договоренности.

- Когда снова сыграете за "Атлантис"?

- Сложно сказать.

- Ваш контракт стал поменьше?

- Побольше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков – тренер? Почему бы и нет"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Митяй Антибомж

Луноход и из ЛФЛ вещает ))

19:53

putin79

пошливы Как был клоуном, так и остался. Да ладно бы клоуном. А то ведь остался высокомерным хамлом. И что самое удивительное : человек после ЕВРО оказался НИКОМУ не нужен из за своего говняного характера. И при этом не меняется. Жизнь ни чему не учит... Жаль его ...

19:53

пошливы

Как был клоуном, так и остался.

19:50

asc0002

Какие вопросы, такие и ответы

19:42

grey174

Не пойму, зачем Рома ерничает... Послал бы сразу корреспондента на хутор бабочек ловить, да и все! Зато было бы в его характере!!!

19:42

баламошка

Какой забавненький.

19:35

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