Роман Широков: "Уровень ЛФЛ? Как в Лиге чемпионов"

Бывший капитан сборной России Роман Широков после своего первого матча в ЛФЛ в составе "Атлантиса" подчеркнул, что уровень ЛФЛ достаточно высок. В матче против ИЛАРАВТО (5:3) экс-хавбек "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА оформил дубль, а также сделал результативную передачу.

- Судя по игре, вы рано закончили?

- Вам виднее. Это Сычев рано закончил.

- Как вам уровень соревнований?

- Тут вобще как в Лиге чемпионов.

- Вы уже закончили с профессиональным футболом?

- Ну период дозаявок уже прошел.

- У вас письменный контракт с новым клубом?

- А бывают другие? У меня всегда устные договоренности.

- Когда снова сыграете за "Атлантис"?

- Сложно сказать.

- Ваш контракт стал поменьше?

- Побольше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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