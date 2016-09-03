Роман Широков: "Уровень ЛФЛ? Как в Лиге чемпионов"

Бывший капитан сборной России Роман Широков после своего первого матча в ЛФЛ в составе "Атлантиса" подчеркнул, что уровень ЛФЛ достаточно высок. В матче против ИЛАРАВТО (5:3) экс-хавбек "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА оформил дубль, а также сделал результативную передачу.
- Судя по игре, вы рано закончили?
- Вам виднее. Это Сычев рано закончил.
- Как вам уровень соревнований?
- Тут вобще как в Лиге чемпионов.
- Вы уже закончили с профессиональным футболом?
- Ну период дозаявок уже прошел.
- У вас письменный контракт с новым клубом?
- А бывают другие? У меня всегда устные договоренности.
- Когда снова сыграете за "Атлантис"?
- Сложно сказать.
- Ваш контракт стал поменьше?
- Побольше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков – тренер? Почему бы и нет"
Митяй Антибомж
Луноход и из ЛФЛ вещает ))
19:53
putin79
пошливы Как был клоуном, так и остался. Да ладно бы клоуном. А то ведь остался высокомерным хамлом. И что самое удивительное : человек после ЕВРО оказался НИКОМУ не нужен из за своего говняного характера. И при этом не меняется. Жизнь ни чему не учит... Жаль его ...
19:53
пошливы
Как был клоуном, так и остался.
19:50
asc0002
Какие вопросы, такие и ответы
19:42
grey174
Не пойму, зачем Рома ерничает... Послал бы сразу корреспондента на хутор бабочек ловить, да и все! Зато было бы в его характере!!!
19:42
баламошка
Какой забавненький.
19:35