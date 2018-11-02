Бывший владелец "Кубани" встретит Новый год в СИЗО

Московский городской суд признал законным продление до 5 января 2019 года ареста бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчяна, сообщает РАПСИ. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, на сумму более 1 миллиарда рублей.

По версии следствия, с 2009 по 2013 годы Мкртчян занимал руководящую должность в "Индустриальном союзе Донбасса" и организовал получение у "Внешэкономбанка" кредитных денежных средств через офшорные компании.

"Постановление Басманного суда Москвы от 3 октября, согласно которому мера пресечения в отношении Мкртчяна в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, оставлено без изменений, жалоба защиты – без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

"Кубань" этим летом была признана банкротом и прекратила свое существование. В Краснодаре был основан новый клуб "Урожай", который дебютировал в Олимп-ПФЛ.