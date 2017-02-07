10:48 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Александр Тукманов: "Бородюк справится с работой спортивного директора РФС"

0
0
0
2

Президента московского "Торпедо" Александр Тукманов считает, что кандидатура Александра Бородюка на пост спортивного директора РФС может стать для организации оптимальной. Также он отметил, что Бородюк сможет привнести свои идеи в процесс координирования команд.

– Если РФС сделает выбор в пользу Бородюка и он согласится, думаю, это будет правильный выбор, – цитируют "Известия" Тукманова. – На мой взгляд, Александр Генрихович с этой работой справится. Он "футбольный человек", знает сильные и слабые стороны всего нашего футбольного хозяйства. Прежде всего спортивному директору РФС нужно будет в плотном контакте работать с клубами, из которых комплектуются сборные. Цели и задачи молодежных и юношеских команд в целом понятны: обеспечивать кадрами сборную России. Спортивный директор должен этот процесс координировать, и я думаю, что Бородюк сможет привнести в это дело свои идеи. От резерва зависит выступление главной сборной страны – где-то надо брать молодых футболистов, обкатывать их на международном уровне. И здесь очень важна роль молодежных и юношеских сборных, поскольку в наших клубах большинство позиций зачастую занимают иностранцы. Задача перед спортивным департаментом РФС в этих условиях стоит непростая.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/662683

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cheremis57

Значит вся подготовка человека стать высококлассным тренером - коту под хвост? Вместо того, чтобы тренировать клуб РПЛ или сборную России, подался в чиновники! Какого хрена тогда таскался за Хиддинками и Капелло?

11:37

Эрмин

Так же,как "справился" с работой помощника тренера в сборной.

11:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ