Александр Тукманов: "Бородюк справится с работой спортивного директора РФС"

Президента московского "Торпедо" Александр Тукманов считает, что кандидатура Александра Бородюка на пост спортивного директора РФС может стать для организации оптимальной. Также он отметил, что Бородюк сможет привнести свои идеи в процесс координирования команд.

– Если РФС сделает выбор в пользу Бородюка и он согласится, думаю, это будет правильный выбор, – цитируют "Известия" Тукманова. – На мой взгляд, Александр Генрихович с этой работой справится. Он "футбольный человек", знает сильные и слабые стороны всего нашего футбольного хозяйства. Прежде всего спортивному директору РФС нужно будет в плотном контакте работать с клубами, из которых комплектуются сборные. Цели и задачи молодежных и юношеских команд в целом понятны: обеспечивать кадрами сборную России. Спортивный директор должен этот процесс координировать, и я думаю, что Бородюк сможет привнести в это дело свои идеи. От резерва зависит выступление главной сборной страны – где-то надо брать молодых футболистов, обкатывать их на международном уровне. И здесь очень важна роль молодежных и юношеских сборных, поскольку в наших клубах большинство позиций зачастую занимают иностранцы. Задача перед спортивным департаментом РФС в этих условиях стоит непростая.