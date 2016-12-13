Юношеская сборная России сыграет с Грецией, Румынией и Гибралтаром в отборе Euro-2018

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда юношеского чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 19 лет. Сборная России попала в группу 10 вместе с Грецией, Румынией и Гибралтаром. В элитный раунд выйдут команды, занявшие первое и второе место в своих группах, а также Испания и Португалия, освобожденные от 1-го отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.

Полностью состав всех отборочных групп выглядит следующим образом:

Группа 1: Хорватия, Дания, Латвия, Сан-Марино;

Группа 2: Германия, Польша, Северная Ирландия, Белоруссия;

Группа 3: Чехия, Шотландия, Люксембург, Армения;

Группа 4: Голландия, Словения, Венгрия, Мальта;

Группа 5: Бельгия, Швейцария, Македония, Лихтенштейн;

Группа 6: Австрия, Израиль, Литва, Косово;

Группа 7: Сербия, Ирландия, Азербайджан, Кипр;

Группа 8: Англия, Болгария, Исландия, Фарерские острова;

Группа 9: Италия, Швеция, Эстония, Молдавия;

Группа 10: РОССИЯ, Греция (хозяйка мини-турнира), Румыния, Гибралтар;

Группа 11: Франция, Грузия, Босния и Герцеговина, Андорра;

Группа 12: Украина, Черногория, Норвегия, Албания;

Группа 13: Турция, Словакия, Уэльс, Казахстан.