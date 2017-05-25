Сенегал уступил США, Новая Зеландия переиграла Гондурас

В матче группового турнира чемпионата мира среди команд до 20 лет сборная Новой Зеландии обыграла Гондурас – 3:1. В параллельной встрече группы F национальная команда США оказалась сильнее Сенегала – 1:0.

Группа E

Новая Зеландия U-20 – Гондурас U-20 – 3:1 (2:0)

Голы: Биван, 1 (1:0). Эшворт, 23 (2:0). Альварес, 50 (2:1). Биван, 56 – с пенальти (3:1).

Судья: Аро (Перу).

25 мая. Чхонан. Стадион Cheonan Sports Complex. 6074 зрителя.

Группа F

Сенегал U-20 – США U-20 – 0:1 (0:1)

Гол: Сарджент, 34 (0:1).

Судья: Кунья (Уругвай).

25 мая. Инчхон. Стадион Incheon Stadium. 5864 зрителя.