Российская молодежка забила 7 безответных голов Белоруссии

Молодежная сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче - 7:0. Дубль оформил вышедший на замену хавбек "Спартака-2" Зелимхан Бакаев. Он мог сделать хет-трик, но не реализовал пенальти.

В предыдущем поединке подопечные Евгения Бушманова одолели Узбекистан - 4:3.

Молодежные сборные

Товарищеский матч

Россия - Белоруссия - 7:0 (2:0)

Голы: Чалов, 22 (1:0). Ахметов, 41 (2:0). Обляков, 51 (3:0). Гасилин, 79 (4:0). Бакаев, 82 (5:0). Фомин, 89 (6:0). Бакаев, 90+1 (7:0).

Нереализованный пенальти: Бакаев, 79 (мимо).

Россия: Лещук, Чернов, Лихачев, Шанбиев, Шакуро, Ланин (Бакаев, 77), Жигулев, Фомин, Ахметов (Безденежных, 77), Обляков (Мацукатов, 83), Чалов (Гасилин, 77).

Белоруссия: Щербицкий (Шишлов, 46. Павлюченко, 83), Волков (Печенин, 46), Иванов (Швецов, 46), Хвалько (Чмыриков, 46), Чиж, Климович (Лукашевич, 46), Шибун, Бессмертный (Яроцкий, 46), Громыко (Джигеро, 8), Березкин (Бахар, 46), Шевченко (Ловец, 46).