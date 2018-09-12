Николай Рассказов: "Бушманов сказал, что все отдавались игре в матче с сербами, бились, не были равнодушными"

Защитник "Спартака" и молодежной сборной России Николай Рассказов прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы. Подопечные Евгения Бушманова после осечки в данной игре лишились шансов на первое место в группе.

- Нам нужна была только победа, мы хотели выйти с первого места. Сейчас же у нас впереди два матча, надо набрать шесть очков, чтобы занять второе место и выходить на стыки, - цитирует пресс-служба РФС Рассказова. - Будем делать все возможное.

- Вы проиграли Сербии оба матча. Соперник действительно сильнее?

- Нет, они не сильнее. Все видели матч. В Сербии точно так же пропустили обидные мячи. Хороший соперник, но не сильнее нас.

- После игры Бушманов был на эмоциях или, наоборот, попытался успокоить?

- Он поблагодарил за матч. Сказал, что все отдавались игре, бились, не были равнодушными.

- Впереди еще два матча. С Австрией на выезде будет тяжело.

- Непростой будет матч, но все реально, дома же мы у них выиграли. Будем играть на победу на выезде, тем более что австрийцы идут на третьем месте, вслед за нами.

- Сегодня на матче было почти 40 тысяч болельщиков. На молодежную сборную раньше даже близко не собиралось такой аудитории. Каково было играть?

- Большое спасибо Нижнему Новгороду за такой теплый прием. Мы старались, пытались выиграть, но, к сожалению, не удалось. 38 тысяч на трибунах - это классная атмосфера, очень круто. Даже не с чем сравнить. Идея выносить матчи в другие города - очень правильная. Все-таки в Москве больше футбола, и к молодежке нет такого внимания. Лучше играть в других городах.

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