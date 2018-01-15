18:22 | Футбол — Молодежные сборные

Гришин и Аблизин покинули посты старших тренеров юношеских сборных России

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества со старшими  тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным (игроки 1999 года рождения) и Леонидом Аблизиным (игроки 2001 года рождения). Команды под руководством этих специалистов не смогли выйти в элитные раунды чемпионатов Европы для игроков в возрасте до 19 и 17 лет соответственно.

"РФС благодарит Александра Гришина и Леонида Аблизина за работу и желает им успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении союза.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88475.html

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