Мартин Эдегор: "Надеюсь завоевать место с основе "Реала"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор признался, что надеется остаться в испанском клубе. Сейчас 19-летний норвежец выступает за "Витесс" Леонида Слуцкого.

– Перед началом сезона я надеялся завоевать место в основе "Реала", – цитирует слова Эдегора Voetbal International. – Я провел несколько матчей в "предсезонке", но затем мы с клубом решили, что для меня лучше перейти в аренду в "Витесс".

Я должен оставаться скромным. Сколько 19-летних парней играет в "Реале"? Мне нужно упорно работать, набираться опыта и прогрессировать. Буду биться за место с основе мадридского клуба.

Руководство "сливочных" продлило контракт с норвежцем до 2021 года.

В текущем сезоне Эдегор провел за "Витесс" 9 матчей и забил один гол.