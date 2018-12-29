Леонид Слуцкий: "Из-за ВАР после гола пару минут еще не радуешься. Это необычно"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий отметил, что в Голландии с судьями особо не общается. По его словам, использование ВАР значительно облегчает работу арбитров.

– К арбитрам в Голландии я вообще не обращаюсь. А смысл? Здесь есть ВАР. Все глобальные моменты они с помощью этой системы и без меня обсудят, – сказал Слуцкий. – Важно то, что все доброжелательные, перед игрой с улыбкой с тобой разговаривают. Плюс понимаю, что здесь напрочь исключена какая-то предвзятость, даже минимальная.

Местный журналист рассказал, что я жаловался на судейство? Такое происходило только с одним арбитром, турком по происхождению. В двух матчах с топ-клубами он показал нам прямые красные карточки и, считаю, в обоих случаях несправедливо. Это, убежден, была не предвзятость, а желание покрасоваться, показать, какой он крутой и сколько власти в его руках. Но даже с ним я не поругался. Просто после первой из двух этих игр подошел к нему и сказал, что не согласен с его решениями. Второй раз не сделал и этого, потому что все равно бесполезно. В остальном же по судейству у меня никаких претензий нет.

К ВАР отношусь сверхпозитивно. Это только вопрос времени – он будет везде. Почему работа моего штаба должна зависеть от решения арбитра, который чувствует себя безнаказанным? Здесь ВАР автоматически смотрит четыре вещи – голы, офсайды, пенальти, красные карточки. Поэтому после забитого гола ты еще пару минут не радуешься. Это необычное ощущение. Вроде бы забили, но ты понимаешь, что это еще гол не на сто процентов. (Игорь Рабинер)

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