"Аякс" разгромил "Зволле"

"Аякс" с разгромным счетом победил "Зволле" в матче 15-го тура чемпионата Голландии (4:1). Клуб из Амстердама набрал 40 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "ПСВ" на 2 балла. "Зволле" с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

15-й тур

"Зволле" - "Аякс" - 1:4 (1:2)

Голы: Хюнтелар, 22 (0:1). де Йонг, 33 (0:2). Шене, 44 - в свои ворота (1:2). Шене, 69 (1:3). Тадич, 89 (1:4).

"Зволле": ван дер Харт, Лам, ван Полен, Пал, ван дер Берг (Элберс, 73), Эхизибуэ, Буй, Леманс (Генро, 62), Флемминг, ван Дейнен, Намли.

"Аякс": Онана (Лампру, 41), Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Вебер, 79), ван де Бек (Лабиад, 33), де Йонг, Хюнтелар, Нерес.

Предупреждения: де Лигт, 6. Тальяфико, 25. ван Дейнен, 45+1. Тадич, 59. Генро, 68.

Судья: Камфайс.

08 декабря. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".

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