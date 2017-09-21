Завершивший карьеру Штарке вернулся в "Баварию" из-за травмы Нойера

Бывший вратарь "Баварии" Том Штарке, этим летом объявивший о завершении карьеры, вернулся к тренировкам в мюнхенском клубе, сообщает Bild. По информации источника, решение 36-летнего голкипера связано с тяжелой травмой его коллеги по амплуа Мануэля Нойера, который не будет играть до конца года.

На данный момент в заявке "Баварии" на сезон значатся два вратаря – 29-летний Свен Ульрайх и 17-летний Кристиан Фрюхтль.

Напомним, Штарке выступал за "Баварию" с 2012 по 2017 год, выиграв 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. Летом он перешел на должность координатора по работе с вратарями молодежного состава мюнхенцев.