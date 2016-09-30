Юрген Клопп: "Не знаю, вернусь ли в Германию в качестве тренера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что не уверен, что когда-либо будет вновь тренировать в Германии. Клопп с 2001 по 2008 год работал в "Майнце", после чего возглавил дортмундскую "Боруссию", которую тренировал до 2015 года.

– Вернусь ли я в Германию? Жить – в любом случае, – приводит RND слова Клоппа. – Но я не знаю, вернусь ли в Германию в качестве тренера. Я ни за что на свете не хочу на закате карьеры обременять своим присутствием людей, которые этого не желают.