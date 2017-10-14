Встали на колено. "Герта" перед матчем с "Шальке" устроила акцию протеста

Игроки и тренерский штаб "Герты" перед матчем 8-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (0:2) провели акцию протеста против дискриминации.

Представители клуба встали на одно колено. Таким образом в США игроки в американский футбол выражают протест против дискриминации.

"Герта" поддерживает толерантность и ответственность. За толерантный Берлин и мир без предубеждений. Сейчас и навсегда!" – говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере берлинского клуба.

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