Встали на колено. "Герта" перед матчем с "Шальке" устроила акцию протеста

Игроки и тренерский штаб "Герты" перед матчем 8-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (0:2) провели акцию протеста против дискриминации.
Представители клуба встали на одно колено. Таким образом в США игроки в американский футбол выражают протест против дискриминации.
"Герта" поддерживает толерантность и ответственность. За толерантный Берлин и мир без предубеждений. Сейчас и навсегда!" – говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере берлинского клуба.
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Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ– Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 14 октября 2017 г.