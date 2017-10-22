"Вольфсбург" в пятый раз подряд сыграл вничью, поделив очки с "Хоффенхаймом"

"Вольфсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии - 1:1. Основные события игры развернулись в конце второго тайма. На гол с пенальти Демирбая гости ответили точным ударом Удуокхая в компенсированное время.

Отметим, "Вольфсбург" в пятый раз подряд сыграл вничью. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:0)

Голы: Демирбай, 73 - с пенальти (0:1). Удуокхай, 90+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Арнольд (Вольфсбург), 11 (вратарь)

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Удуокхай, Иттер (Герхардт, 81), Блащиковски, Камачо, Дидави, Арнольд, Ориги (Гомес, 70), Димата (Юнус Малли, 57).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Пош (Акпогума, 46), Фогт, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Гриллич (Полански, 82), Вагнер, Крамарич, Ут.

Предупреждения: Пош, 24. Демирбай, 74. Юнус Малли, 77. Хюбнер, 81.

Судья: Цвайер.

22 октября. Вольфсбург. Стадион "Volkswagen Arena".