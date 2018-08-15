Тони Кроос: "Езил сам знает, что в сборной Германии нет расизма"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не согласился с бывшим партнером по национальной команде Месутом Езилом, заявившим о расизме в Немецком футбольном союзе. Хавбек завершил карьеру в сборной после чемпионата мира-2018. Перед стартом турнира, на котором немцы не вышли из группы, уроженца Турции Езила многие болельщики раскритиковали за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

- Месут заслуживал более достойного завершения международной карьеры, - цитирует Bild Крооса. - Я играл с ним много лет и знаю, что он хороший парень. Но его уход из сборной был неправильным. Часть того, что он сказал, была по делу, но ее затмила большая часть полной бессмыслицы.

Думаю, Месут сам знает, что в сборной Германии и Немецком футбольном союзе нет расизма. Напротив, мы все едины, поддерживаем друг друга в культурном многообразии и интеграции. Месут - хороший пример этого многообразия, как и многие другие футболисты.