Томас Мюллер: "Сборной Германии будет не хватать Подольски"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер назвал фантастическим сценарием то, что его партнер по команде Лукас Подольски забил победный гол в своем последнем матче за национальную команду. Также он отметил, что сборной будет не хватать такого игрока.

- Нельзя придумать лучший сценарий, - цитирует Goal Мюллера. - Если бы я был режиссером, я бы посчитал его невероятным. Никто бы не поверил! Сейчас же речь идет о наслаждении всем этим. Обычно стадион пуст через 10 минут после финального свистка, но сегодня все были еще здесь и поздравляли Подольского. Это выдающийся момент. Польди является особенным игроком. Мы будем скучать по нему на предстоящих турнирах.