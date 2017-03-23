14:58 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Сборной Германии будет не хватать Подольски"

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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер назвал фантастическим сценарием то, что его партнер по команде Лукас Подольски забил победный гол в своем последнем матче за национальную команду. Также он отметил, что сборной будет не хватать такого игрока.

- Нельзя придумать лучший сценарий, - цитирует Goal Мюллера. - Если бы я был режиссером, я бы посчитал его невероятным. Никто бы не поверил! Сейчас же речь идет о наслаждении всем этим. Обычно стадион пуст через 10 минут после финального свистка, но сегодня все были еще здесь и поздравляли Подольского. Это выдающийся момент. Польди является особенным игроком. Мы будем скучать по нему на предстоящих турнирах.

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Материалы REN-TV

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