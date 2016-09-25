18:46 25 сентября | ФУТБОЛ — Германия

Старт матча "Кельн" – "Лейпциг" перенесен из-за забастовки болельщиков

Забастовка болельщиков "Кельна" перед матчем с "Лейпцигом". Фото bild.de
Забастовка болельщиков "Кельна" перед матчем с "Лейпцигом". Фото bild.de
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Матч 5-го тура чемпионата Германии между "Кельном" и "Лейпцигом" перенесен как минимум на 15 минут из-за забастовки болельщиков хозяев. Фанаты "козлов" не пустили автобус с командой гостей на стадион. Причиной акции стало недовольство болельщиков "Кельна" финансовой политикой "Лейпцига". В итоге автобус команды на территорию стадиона подъехал с другой стороны, однако из-за низкого въезда на территорию сотрудникам клуба пришлось вручную переносить все ящики с экипировкой команды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а что им до финансовой политики чужого клуба?

19:27 25 сентября

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