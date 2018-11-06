16:12 | Футбол — Германия

СМИ: Слух о том, Роббен, Рибери, Хуммельс и Мюллер хотят увольнения Ковача - ошибка перевода

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Информация о том, что лидеры "Баварии" Томас Мюллер, Матс ХуммельсАрьен Роббен и Франк Рибери недовольны работой главного тренера Нико Ковача - ошибка перевода. Об этом сообщил журналист Goal Ронан Мерфи.

- Слух о том, что Роббен, Рибери, Хуммельс и Мюллер хотят увольнения Ковача - ошибки перевода. В статье не говорится о том, что они хотят его увольнения, вопреки распространенному утверждению, - сообщил Мерфи в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что игроки сформировали группу и не воспринимают всерьез 47-летнего специалиста, якобы для них он просто "хороший приятель".

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