СМИ: Слух о том, Роббен, Рибери, Хуммельс и Мюллер хотят увольнения Ковача - ошибка перевода

Информация о том, что лидеры "Баварии" Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери недовольны работой главного тренера Нико Ковача - ошибка перевода. Об этом сообщил журналист Goal Ронан Мерфи.

- Слух о том, что Роббен, Рибери, Хуммельс и Мюллер хотят увольнения Ковача - ошибки перевода. В статье не говорится о том, что они хотят его увольнения, вопреки распространенному утверждению, - сообщил Мерфи в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что игроки сформировали группу и не воспринимают всерьез 47-летнего специалиста, якобы для них он просто "хороший приятель".

The rumour that Robben, Ribery, Hummels, and Müller all want Niko Kovac sacked is a mistranslation. The article doesn’t say that they’re angling to get him fired despite the widespread claim. #FCBayern – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 5 ноября 2018 г.

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