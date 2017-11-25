"Штутгарт" сыграл вничью с "Ганновером"

"Штутгарт" упустил победу над "Ганновером" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии. По ходу встречи гости вели в счете 1:0. "Ганновер" проиграл второй матч подряд.

В составе гостей гол забил Такума Асано, а у "96-х" отличился Никлас Фуллкруг.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Ганновер-96" – "Штутгарт" – 1:1 (0:1)

Голы: Асано, 24 (0:1). Фюллкруг, 76 – с пенальти (1:1).

"Ганновер-96": Чаунер, Сане, Корб, Зорг (Кенан Караман, 72), Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Клаус, Харник (Фюллкруг, 46), Бебу.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Брекало (Аого, 66), Аскасибар, Озджан (Аилтон, 87), Асано (Теродде, 73).

Предупреждения: Бек, 26. Озджан, 29. Павар, 39. Клаус, 48. Асано, 50. Бадштубер, 56.

Судья: Дингерт (Германия).

24 ноября. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).