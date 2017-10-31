Штефан Эффенберг: "Поведение тренера "Хоффенхайма" - скандал"

Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг отметил, что поведение главного тренера "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна - скандальное. 30-летний специалист в гневе бросил бутылку в стену, но не рассчитал силу и попал в фаната во время матча с менхенгладбахской "Боруссией" (1:3).

- Говорят, что такое может происходить в футболе, - приводит T-Online слова Эффенберга. - Или отмечают, что разочарование человека понятно. Для меня же поведение Нагельсманна - большой скандал.