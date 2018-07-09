Рангник будет главным тренером "Лейпцига" в следующем сезоне

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник в следующем сезоне будет занимать должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерском штабе немца будут работать Джесси Марш, Роберт Клаус и Ларс Корнетка. Специалист сменил на этом посту Ральфа Хазенхюттля. Рангник будет работать с командой на протяжении одного сезона. Уже официально объявлено, что с сезона-2019/20 "Лейпциг" возглавит Юлиан Нагельсманн, ныне работающий с "Хоффенхаймом".

60-летний Рангник имеет опыт работы с рядом немецких клубов в качестве главного тренера ("Хоффенхайм", "Шальке", "Штутгарт", "Ганновер").