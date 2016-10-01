Петер Штегер: "Во втором тайме "Кельн" действовал против "Баварии" смелее и был вознагражден"

Главный тренер "Кельна" Петер Штегер после ничьей с "Баварией" (1:1) в матче 6-го тура бундеслиги отметил, что его команда довольна добытым очком. Мюнхенцы впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в бундеслиге. Несмотря на осечку, они продолжают лидировать в турнирной таблице, а "козлы" занимают четвертую строчку.

– В первые 45 минут мы не выглядели достаточно хорошо, чтобы заработать одно очко. Мы были очень неактивны, – приводит слова тренера официальный сайт "Баварии". – Во втором тайме мы действовали смелее и были вознаграждены. Мы очень, очень довольны тем, что взяли здесь одно очко.