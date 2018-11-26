Основная форма "Баварии" будет выполнена исключительно в красных и белых цветах

Член совета директоров "Баварии" по интернационализации и стратегии Йорг Вакер провел встречу с представителями фанатского сообщества. Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, на этом мероприятии стороны договорились о том, что основная форма "Баварии" будет выполнена исключительно в традиционных цветах: красном и белом.

- "Бавария" обменялась мнениями с болельщиками по поводу использования клубных цветов на игровых футболках, - приводит слова Вакера официальный сайт клуба. - Теперь основной комплект формы будет выполнен только в традиционных красных и белых цветах. Мы и дальше продолжим обмениваться мнениями с болельщиками по поводу формы.

"Бавария" занимает 5-е место в чемпионате Германии, имея в активе 21 очко после 12 туров.

Все о чемпионате Германии - здесь