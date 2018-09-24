Нико Ковач: "Бавария" не должна терять концентрацию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что доволен стартом сезона мюнхенцев. Также хорватский специалист отметил, что его команда не должна терять концентрацию.

- Мои игроки должны оставаться ментально сильными, не терять концентрацию - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Нам не стоит носить розовые очки. Первое поражение рано или поздно произойдет. В данный момент я очень доволен тем, как мои футболисты работают на тренировках и на поле.

Следующий матч "Бавария" проведет на своем поле с "Аугсбургом".