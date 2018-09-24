Нико Ковач: "Бавария" не должна терять концентрацию"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что доволен стартом сезона мюнхенцев. Также хорватский специалист отметил, что его команда не должна терять концентрацию.
- Мои игроки должны оставаться ментально сильными, не терять концентрацию - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Нам не стоит носить розовые очки. Первое поражение рано или поздно произойдет. В данный момент я очень доволен тем, как мои футболисты работают на тренировках и на поле.
Следующий матч "Бавария" проведет на своем поле с "Аугсбургом".
🗣 "Wir sind glücklich, dass wir so gut gestartet sind. Trotzdem dürfen wir nicht fahrlässig werden. Die Konzentration muss weiter oben bleiben." 💪#FCBFCA #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/J6mJvKmDNi– FC Bayern München (@FCBayern) 24 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/