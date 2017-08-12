Никлас Зюле: "Для "Кемницера" матч с "Баварией" – игра всей жизни"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле считает, что мюнхенцы смогут выйти в следующий раунд Кубка Германии, если в матче с "Кемницером" покажут свой класс. По его словам, предстоящая игра будет очень важна для соперника, который выступает в третьей бундеслиге.

– В составе "Хоффенхайма" я играл на "Альянц Арене" против "Мюнхен 1860", – цитирует официальный сайт "Баварии" Зюле. – Поэтому я не понаслышке знаю, каково это играть против команды из более низкого дивизиона. Для "Кемницера" это игра всей жизни. Если мы покажем свой класс и будем сильны в единоборствах, то выйдем в следующий раунд.

Напомним, матч 1-го раунда Кубка Германии "Кемницер" – "Бавария" состоится 12 августа, начало игры – 16.30 по московскому времени.