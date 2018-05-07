Матч "Баварии" и "Кельна" был подвергнут цензуре на иранском телевидении. Фото

Встреча 33-го тура чемпионата Германии между "Кельном" и "Баварией" (1:3) была подвергнута цензуре на иранском телевидении, информирует Bild. Дело в том, главным арбитром матча была женщина Бибиана Штайнхаус. Всякий раз, когда камера выхватывала крупный план Штайнхаус, иранские телевизионщики переключались на болельщиков на трибунах.

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