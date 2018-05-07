23:19 7 мая | Футбол — Германия

Матч "Баварии" и "Кельна" был подвергнут цензуре на иранском телевидении. Фото

Защитник "Кельна" Марко ХЕГЕР и Бибиана ШТАЙНХАУС. Фото AFP
Защитник "Кельна" Марко ХЕГЕР и Бибиана ШТАЙНХАУС. Фото AFP
2

Встреча 33-го тура чемпионата Германии между "Кельном" и "Баварией" (1:3) была подвергнута цензуре на иранском телевидении, информирует Bild. Дело в том, главным арбитром матча была женщина Бибиана Штайнхаус. Всякий раз, когда камера выхватывала крупный план Штайнхаус, иранские телевизионщики переключались на болельщиков на трибунах.

Женский свист. Матч бундеслиги впервые в истории судила женщина

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

crazysun78

Обняла вон свисток своими губищами..

00:03

баламошка

Просто немецкое порно какое-то! Баламошка тоже возмущён!

23:34 7 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!