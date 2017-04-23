Мартин Шмидт: "Одно очко в Мюнхене можно считать успехом"

Главный тренер "Майнца" Мартин Шмидт после ничьей с "Баварией" в 30-м туре чемпионата Германии (2:2) отметил, что смог найти правильные слова. По его словам, одно очко на выезде в Мюнхене - успех.

- Когда едешь в Мюнхен, то надеешься, что с тобой не произойдет то же самое, что происходит с другими командами, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шмидта. - Тем не менее, ты должен сказать команде, что она должна играть смело. Кажется, я смог найти правильные слова. Это не так просто. Одно очко можно считать успехом.