Мануэль Нойер: "Смогу ли я быть прежним после такой длительной паузы?"

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер, завершающий восстановление после травмы, не уверен, что сможет выступить на ЧМ-2018. По его словам, слишком многое должно случиться, прежде чем он будет готов к игре полностью.

– Когда я смогу вернуться? Я должен быть сам доволен своим уровнем готовности, должен быть честным перед самим собой, – цитирует Bild Нойера. – Смогу ли я быть прежним после такой длительной паузы? Или мне придется сказать себе, что я далек от оптимальной формы, что мне нужно больше времени? Сегодня я не могу ответить на эти вопросы. Слишком много вопросов.