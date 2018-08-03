Мануэль Нойер: "Езил не был жертвой расизма в команде"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выразил сожаление по поводу завершения международной карьеры Месутом Езилом. Полузащитник турецкого происхождения подвергся критике в том числе за свою политическую позицию.

– Мы много говорили об Езиле, много об этом написано. Очень болезненная тема, – цитирует AFP Нойера. – В команде Месут не был жертвой расизма. Мы всегда старались объединить всех игроков, создавали благоприятную атмосферу.

Решение о завершении карьеры – личное дело каждого. У всех свои причины. Езил нашел повод. Конечно, мы должны принять его решение. Нам нужно обновление состава, нужны молодые игроки, которые гордятся игрой за сборную.