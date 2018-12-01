Люсьен Фавр: "Думаю, что мы заслужили победу. "Фрайбург" - сильный противник"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после победы над "Фрайбургом" в 13-м туре чемпионата Германии заявил, что соперник - очень хорошо организованная команда. Он также добавил, что черно-желтые заслужили победу.

- Мы играли против очень хорошо организованной команды, - приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - Нам было очень трудно забить. К счастью, у нас есть терпение. Мы ждали подходящего момента, чтобы ускориться и забить. И мы отлично справились. Я думаю, что мы заслужили победу. "Фрайбург" - сильный противник. Нельзя забывать, что они завоевали очко в Мюнхене и выиграли со счетом 3: 1 против "Боруссии" из Гладбаха.

"Боруссия" располагается на первой строчке чемпионата Германии, набрав 33 очка.

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