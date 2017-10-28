Левандовски забил 10-й мяч в 10 турах бундеслиги

Гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" стал для него 10-м в этом розыгрыше бундеслиги. Благодаря этому мячу польский форвард догнал в списке бомбардиров форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ранее Левандовски поражал ворота соперников в семи играх из девяти, не сумев отличиться во встречах с "Хоффенхаймом" (0:2) и "Гамбургом" (1:0). В этом розыгрыше чемпионата Германии он оформил два дубля - в играх с "Вердером" (2:0) и "Майнцом" (4:0).

Матч "Бавария" - "Лейпциг" проходит в эти минуты. После 1-го тайма мюнхенцы ведут со счетом 2:0. На 13-й минуте игры защитник гостей Вилли Орбан получил прямую красную карточку.