Константин Рауш: "В Германии разводят руками, когда узнают, что на моей родине бывают морозы минус 30"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что ждет от сборной России хорошего выступления на домашнем ЧМ-2018. Также он отметил, что поддерживает контакты со своими российскими родственниками и посещает родину.

– Как вы думаете, Россия на домашнем чемпионате мира может добиться успеха?

– Конечно. По сравнению с чемпионатом Европы будет иная ситуация. И частично другая команда. Тренер наверняка очень много будет делать, чтобы создать хороший коллектив. Думаю, у сборной большие шансы выступить дома хорошо.

– Наверное, ваша мечта сыграть в 2018 году в России?

– Разумеется. Для этого важно играть в "Кельне". Хорошо играть. И таким образом себя рекомендовать. Я буду делать все, на что способен.

– Вы хорошо говорите по-русски. С кем общаетесь?

– С родителями, братом Алексеем. Иногда с Артемом Рудневым (нападающий "Кельна" и сборной Латвии. – Прим. "СЭ"). Да и вообще с друзьями.

– В России родственники остались?

– В Москве родная тетя – папина сестра. И в Кожевникове кое-кто есть.

– Вы нередко вспоминаете, как ребенком ходили с дедом на Обь ловить рыбу...

– В Германии тоже вместе с ним рыбачили. А когда мы жили в Кожевникове, я был маленький. Помню морозы, река замерзала.

– Приезжали в Кожевниково из Германии?

– Да, в 13 лет. Потом времени просто не было.

– Вашим партнерам по немецким командам известно, что вы родом из Сибири?

– Да. Когда я им рассказывал, что в Кожевникове зимой минус 30, они разводили руками: мол, как там можно жить... В Германии тоже, конечно, холодно бывает. Но я ребятам говорю: приехали бы вы в Сибирь, узнали бы, что такое настоящий мороз.

– Когда в последний раз были в России?

– Год назад с папой в Москве. В гостях. Два дня. Немного посмотрели город. За такое короткое время тяжело все увидеть. Но город очень красивый. Познакомились и с московской пробкой – просто в шоке были, когда примерно в час ночи в нее попали. (Ефим ШАИНСКИЙ)