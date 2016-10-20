Константин Рауш: "В Германии разводят руками, когда узнают, что на моей родине бывают морозы минус 30"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что ждет от сборной России хорошего выступления на домашнем ЧМ-2018. Также он отметил, что поддерживает контакты со своими российскими родственниками и посещает родину.
– Как вы думаете, Россия на домашнем чемпионате мира может добиться успеха?
– Конечно. По сравнению с чемпионатом Европы будет иная ситуация. И частично другая команда. Тренер наверняка очень много будет делать, чтобы создать хороший коллектив. Думаю, у сборной большие шансы выступить дома хорошо.
– Наверное, ваша мечта сыграть в 2018 году в России?
– Разумеется. Для этого важно играть в "Кельне". Хорошо играть. И таким образом себя рекомендовать. Я буду делать все, на что способен.
– Вы хорошо говорите по-русски. С кем общаетесь?
– С родителями, братом Алексеем. Иногда с Артемом Рудневым (нападающий "Кельна" и сборной Латвии. – Прим. "СЭ"). Да и вообще с друзьями.
– В России родственники остались?
– В Москве родная тетя – папина сестра. И в Кожевникове кое-кто есть.
– Вы нередко вспоминаете, как ребенком ходили с дедом на Обь ловить рыбу...
– В Германии тоже вместе с ним рыбачили. А когда мы жили в Кожевникове, я был маленький. Помню морозы, река замерзала.
– Приезжали в Кожевниково из Германии?
– Да, в 13 лет. Потом времени просто не было.
– Вашим партнерам по немецким командам известно, что вы родом из Сибири?
– Да. Когда я им рассказывал, что в Кожевникове зимой минус 30, они разводили руками: мол, как там можно жить... В Германии тоже, конечно, холодно бывает. Но я ребятам говорю: приехали бы вы в Сибирь, узнали бы, что такое настоящий мороз.
– Когда в последний раз были в России?
– Год назад с папой в Москве. В гостях. Два дня. Немного посмотрели город. За такое короткое время тяжело все увидеть. Но город очень красивый. Познакомились и с московской пробкой – просто в шоке были, когда примерно в час ночи в нее попали. (Ефим ШАИНСКИЙ)