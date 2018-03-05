"Кельн" извинился за фанатов, оскорблявших Цилера и Энке

"Кельн" на своем официальном сайте опубликовал заявление с извинениями за собственных фанатов, которые в игре 25-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (2:3) оскорбляли вратаря соперников Рона-Роберта Цилера. Они также позволяли себе сравнения Цилера с трагически погибшим Робертом Энке. Напомним, 10 января 2009 года бывший вратарь сборной Германии покончил жизнь самоубийством.

– "Кельн" осуждает поведение болельщиков. Клуб не хочет иметь ничего общего с этой злобной враждебностью в отношении Цилера и приносит ему и семье Энке извинения. Данные оскорбления выходят за пределы допустимых выражений на стадионе и противоречат всем ценностям клуба. Мы постараемся идентифицировать преступников, оставляя за собой право принять какие-либо меры в отношении них", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Кельна".