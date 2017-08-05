Карло Анчелотти: "К игре за Суперкубок Германии "Бавария" подходит не в лучшей форме"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии" заявил, что у мюнхенцев большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона. Однако специалист отметил, что баварцы к этому матчу подходят не в самой лучшей физической форме.

– У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Это финал. Команда готова к Суперкубку!

Мы знаем, что на данный момент мы не в самой лучшей физической форме, но футбол это не только физика. Футбол – это также тактика, стратегия, опыт, индивидуальное мастерство и мотивация. Я совершенно уверен, что мы способны продемонстрировать эти качества в игре. Сбалансированность в игре – вот в чем секрет успеха. Уверен, что это поможет нам лучше сыграть против "Боруссии".

Матч "Боруссия" Д - "Бавария" состоится сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи