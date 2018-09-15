Хуммельс и Горецка не сыграют с "Байером"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс пропустит матч 3-го тура чемпионата Германии против "Байера", информирует Sky Sports.

Футболист пропустил товарищеский матч бундестим против сборной Перу из-за проблем с ахилловым сухожилием. Несколько дней назад он вернулся к тренировкам, но играть пока не готов.

Также с "Байером" не сыграет полузащитник Леон Горецка. По версии издания, он получил передышку, чтоб сыграть в Лиге чемпионов против "Бенфики".

Матч "Бавария" - "Байер" пройдет в субботу, 15 сентября, на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 16:30.

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